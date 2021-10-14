لبنان

على خلفية ركن سيارة...إشكال في حلبا وإصابة 3 أشخاص

Lebanon 24
14-10-2021 | 16:30
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وقع إشكال في منطقة حلبا في عكار تطور إلى إطلاق نار حيث أصيب ٣ أشخاص تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعلم أن الإشكال وقع على خلفية ركن سيارة.
وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا بالموضوع.
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