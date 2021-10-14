على خلفية ركن سيارة...إشكال في حلبا وإصابة 3 أشخاص

وقع إشكال في منطقة حلبا في عكار تطور إلى إطلاق نار حيث أصيب ٣ أشخاص تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلم أن الإشكال وقع على خلفية ركن سيارة.

وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا بالموضوع.