لبنان

دوريات مؤلّلة للجيش في ساحل المتن

Lebanon 24
14-10-2021 | 16:34
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تجوب دوريات مؤللة للجيش عدة مناطق في ساحل المتن وخاصة الجديدة نهر الموت وسن الفيل النبعة وبرج حمود.
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