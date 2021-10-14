لبنان

تجمّع علماء عكار طالب الحكومة بتسلم مسؤولياتها وانقاذ البلد

Lebanon 24
14-10-2021 | 16:42
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توجّه "تجمّع علماء عكار" إلى الحكومة وقوفاً على الاحداث الخطرة والدامية التي شهدها لبنان اليوم والتي كادت ان تؤدي بالبلد الى المجهول لتحمل مسؤولياتها بجدية وإنقاذ لبنان من على شفير هاوية الحرب الأهلية".
وأهاب بموقف الجيش والقوى الأمنية التي سارعت إلى التصدي للفتنة وضبط الوضع.
وحيا التجمع "حكمة سماحة سيد المقاومة ودولة الرئيس نبيه بري في الإسراع في ضبط الشارع وعدم الإنجرار إلى الفتنة الخارجية التي تفرض على لبنان"، داعيا إلى تحقيق جدي وشفاف ومسؤول لما حصل من إجرام.
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