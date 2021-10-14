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لبنان
إتصالات لمعالجة قضية البيطار
Lebanon 24
14-10-2021
|
17:32
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أشارت مصادر سياسية مطلعة عبر صحيفة "اللواء" إلى أن "المعالجة لقضية القاضي بيطار يجب أن تأخذ بالاعتبار مبدأين: الأول وهو مبدأ فصل السلطات وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اما الثاني فيقوم على مبدأ الأختصاص ومجلس القضاء الأعلى وهو الجهة المخولة في معالجة شؤون القضاء".
وأكدت أنه "لا يمكن لمجلس الوزراء إلغاء قرار أو تنحية القاضي بيطار لأن المنطق يشير إلى ضرورة وجود سبب يدفع إلى التنحي".
وإذ لفتت إلى ان تنحية القاضي فادي صوان كان بقرار من محكمة التمييز الجزائية أوضحت أن "الأمر مختلف مع القاضي بيطار بعد رد القرار"، معربة عن اعتقادها أن هذا لا يعني أن ما من حل يعمل عليه لكن اساسه ينطلق من مبدأ فصل السلطات واحترام دور المؤسسات القضائية ولاسيما مؤسسة مجلس القضاء الأعلى.
وأفادت أن "إذا كان القاضي متهم فأن هيئة التفتيش القضائي هي الجهة المخولة في التحقيق معه والنظر إلى المخالفات الحاصلة أو إلى احتمال استغلال الوظيفة وترفع القرار حتى إلى درجة ان هذا القرار غير قابل للنقاش والطعن".
وفي المعلومات أن "هناك اتصالات يتولاها وزير العدل القاضي هنري خوري من أجل الوصول إلى صيغة لمعالجة الأمر مع العلم أن هناك اقتراحات قدمها".
المصدر:
اللواء
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