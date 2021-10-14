لبنان

إطلاق نار في التبّانة

Lebanon 24
14-10-2021 | 19:30
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أقدم مجهول على متن دراجة نارية على إطلاق النار في الهواء عند اوتستراد التبانه ثم فرّ الى جهه مجهولة.
وقد سمع صوت الرصاص في منطقة التبانه والجوار.
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