143 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت بين 9 و15 تشرين الأول

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 9 و15 تشرين الأول؛ وأظهرت النتائج 143 حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.وجاءت نتائج 09/10/2021 كالتالي:رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (حالة إيجابية واحدة)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 305 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (ست حالات إيجابية)رحلة باريس : شركة MEA رقم 230 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)رحلة الكويت : شركة J9 رقم 261 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 10/10/2021 كالتالي:رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 228 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 756 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)رحلة دلمان : الشركة التركية رقم 7846 (حالتان إيجابيتان)رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 503 (جميعها سلبية)رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالتان إيجابيتان)رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 11-10-2021 كالتالي:رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة واحدة إيجابية)رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)رحلة دمشق: شركة 6Q رقم 211 (جميعها سلبية)رحلة موسكو: شركة SU رقم 510 (حالتان إيجابيتان)رحلة برلين: شركة SR رقم 1570 (حالة واحدة إيجابية)رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)رحلة باريس: شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (حالة واحدة إيجابية)رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)رحلة زيورتش: شركة GM رقم 850 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف: شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية)رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالة واحدة إيجابية)رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة واحدة إيجابية)رحلة شرم: شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (حالة واحدة إيجابية)رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 416 (حالة واحدة إيجابية)رحلة مينسك: شركة B2 رقم 781 (جميعها سلبية)رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة برلين: شركة SR رقم 110 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (حالة واحدة إيجابية)رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)رحلة بوخارست: شركة RO رقم 165 (حالتان إيجابيتان)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة واحدة إيجابية)رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)رحلة مدريد: شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)رحلة أمستردام: شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (أربع حالات إيجابية)رحلة أربيل: شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 409 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)وجات نتائج 12-10-2021 كالتالي:رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 756 (حالة واحدة إيجابية)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالة واحدة إيجابية)رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (سبع حالات إيجابية)رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة واحدة إيجابية)رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)رحلة برلين: شركة SR رقم 221 (جميعها سلبية)رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف: شركة DE رقم 868 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة واحدة إيجابية)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)رحلة أبوظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة واحدة إيجابية)رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7780 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (ست حالات إيجابية)وجاءت نتائج 13-10-2021 كالتالي:رحلة هانوفر: شركة SR رقم 300 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة دمشق: شركة 6Q رقم 201 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة حلب: شركة 6Q رقم 218 (جميعها سلبية)رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة عمان: شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 305 (جميعها سلبية)رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة واحدة إيجابية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)رحلة أكرا: شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالة واحدة إيجابية)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)رحلة جدة: شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)رحلة برلين: شركة SR رقم 134 (حالة واحدة إيجابية)رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الأماراتية رقم 953 (حالة واحدة إيجابية)رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية)رحلة أمستردام: شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (حالة واحدة إيجابية)رحلة طهران: الشركة الإيرانية رقم 661 (حالة واحدة إيجابية)رحلة الكويت: شركة J9 رقم 261 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حال واحدة إيجابية)رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 862 (حالة واحدة إيجابية)وجاءت نتائج 14-10-2021 كالتالي:رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف: شركة MEA رقم 248 (حالة واحدة إيجابية)رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 756 (حالتان إيجابيتان)رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)رحلة باريس: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (حالة واحدة إيجابية)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالة واحدة إيجابية)رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)رحلة عمان: شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)رحلة جدة: شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)رحلة أربيل: شركة UBD رقم 705 (حالة واحدة إيجابية)رحلة بغداد: شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (حالة واحدة إيجابية)رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 503 (جميعها سلبية)رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)رحلة شرم: شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة واحدة إيجابية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة كييف: شركة BAY رقم 782 (حالتان إيجابيتان)رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)رحلة عمان: شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (حالتان إيجابيتان)رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (حالة واحدة إيجابية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (أربع حالات إيجابية)رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة واحدة إيجابية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 15-10-2021 كالتالي:رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة واحدة إيجابية)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 756 (جميعها سلبية)رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة واحدة إيجابية)رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)رحلة حلب: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (حالة واحدة إيجابية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية)رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)رحلة برلين: شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)رحلة بوخارست: شركة RO رقم 161 (حالة واحدة إيجابية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (حالة واحدة إيجابية)رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)رحلة مدريد: شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف: شركة DE رقم 868 (حالة واحدة إيجابية)رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)رحلة أمستردام: شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة واحدة إيجابية)رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة واحدة إيجابية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 862 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة واحدة إيجابية)