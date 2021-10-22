محاولة قتل مختار شبعا السابق... إليكم تفاصيل الحادثة (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن "3 حاول شبان قتل وسرقة مختار شبعا السابق خالد سليمان عطوي بالقرب من السفارة الكويتية ولكن باءت بالفشل".



وفي التفاصيل، تم القبض على العصابة بعد أن صودف مرور دورية لاحد الأجهزة الأمنية حيث أن المختار كان قد استطاع التمسك بأحد المجرمين رغم فظاعة الدماء التي غطت وجهه.