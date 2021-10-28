بعد إدراج إسمه الى جانب السيد والعرب بلائحة العقوبات الاميركية.. من هو داني خوري؟

بعدما فرضت الخزانة الاميركية عقوبات على النائب جميل السيّد ورجُلَي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، بتهم الفساد، إتجهت الانظار الى داني خوري لمعرفة الاسباب وراء شموله بلائحة الفساد، فمن هو وما علاقته بالنائب جبران باسيل؟.

وداني خوري، صاحب شركة "خوري للمقاولات"، هو متعهد سد بسري، وتربطه علاقة قوية بالنائب جبران باسيل. وبحسب ما هو متداول في ارشيف خوري، فقد حصلت شركته على عقد بقيمة 142 مليون دولار لطمر النفايات في مكبّ برج حمّود. كما أنّ خوري هو المتعهّد الرئيسي لمشروع سد "بقعاتة كنعان" حيث بدأت شركته بأعمال الحفر والبناء، بحسب ما يتم تداوله.