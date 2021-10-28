لبنان

بعد إدراج إسمه الى جانب السيد والعرب بلائحة العقوبات الاميركية.. من هو داني خوري؟

Lebanon 24
28-10-2021 | 10:51
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بعدما فرضت الخزانة الاميركية عقوبات على النائب جميل السيّد ورجُلَي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، بتهم الفساد، إتجهت الانظار الى داني خوري لمعرفة الاسباب وراء شموله بلائحة الفساد، فمن هو وما علاقته بالنائب جبران باسيل؟.
 
وداني خوري، صاحب شركة "خوري للمقاولات"، هو متعهد سد بسري، وتربطه علاقة قوية بالنائب جبران باسيل. وبحسب ما هو متداول في ارشيف خوري، فقد حصلت شركته على عقد بقيمة 142 مليون دولار لطمر النفايات في مكبّ برج حمّود. كما أنّ خوري هو المتعهّد الرئيسي لمشروع سد "بقعاتة كنعان" حيث بدأت شركته بأعمال الحفر والبناء، بحسب ما يتم تداوله.
 
وأعلنت الخزانة بأن "رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري والنائب جميل السيد ساهموا بنشاطهم إلى انهيار الحوكمة الجيدة ودولة القانون واستفادوا من الفساد في لبنان واغتنوا منها على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة".
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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