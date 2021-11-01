لبنان

وزير الخارجية يدعو السعودية للحوار

Lebanon 24
01-11-2021 | 10:03
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أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن وكالة "فرانس برس" أن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب دعا السعودية إلى الحوار لحل الأزمة الراهنة بين الدولتين على خلفية تصريحات لوزير الاعلام جورج قرداحي.

وقال بو حبيب لوكالة فرانس برس إن "المشاكل بين الدول الصديقة والشقيقة لا يمكن حلها الا بالحوار والتواصل والثقة ولكن ليس بإرادة الفرض وهذا يسري على لبنان والسعودية".

وأضاف: "لبنان يدعو السعودية إلى حوار لنحل كل المشاكل العالقة وليس الإشكال الأخير فقط لكي لا تتكرر الأزمة ذاتها في كل مرة".
المصدر: روسيا اليوم
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