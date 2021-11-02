لبنان

تكلفة جلسة غسيل الكلى.. هل تقرّر رفعها في المستشفيات؟

Lebanon 24
02-11-2021 | 03:21
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وسط الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها اللبنانيون، بدا واضحاً أن هناك توجهاً لزيادة سعر جلسة غسيل الكلى في المستشفيات، إذ من المقرر أن تصل كلفة كل جلسة إلى 250 ألف ليرة.
 
وعبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، قال رئيس الديوان والمدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف إن "هناك دراسة قيد الدرس لرفع تعرفة جلسة غسيل الكلى"، في حين أشار مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو إلى أنّ "الضمان سيرفع سعر جلسة غسيل الكلى".
 
وأضاف: "لدينا 79 مركز لغسيل الكلى منتشرين على كل المحافظات، وهناك تعهد بأن كل مرضى وزارة الصحة مؤمنون لآخر السنة ولن يتكبدوا أي فروقات، والمشكلة المادية تحلّ بالقرارات الحكومية".

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