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لبنان
فوضى أسعار السجائر اللبنانية.. الارقام خيالية والانتاج كبير
Lebanon 24
16-11-2021
|
23:13
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كتب علي شكر في صحيفة "الأخبار" علبة سجائر "المدخنين الفقراء"، الـ"سيدرز"، بـ 12 ألف ليرة في السوق. لائحة الأسعار الرسمية للمستهلك، التي صدرت أخيراً عن إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، تراعي هامش ربح للتجار يفوق الـ 15 في المئة على بعض الأصناف. إلا أنهم يُمعنون في خرقها، وخصوصاً في بعض الأصناف التي يتزايد عليها الطلب، بينما يبيعون أصنافاً أخرى ما دون السعر الرسمي خوفاً من كسادها. أمّا حال "سجائر الأغنياء"، مثل الـ"مارلبورو غولد"، فليس أفضل من الـ"سيدرز"؛ الجشع يطاولها أكثر نظراً إلى أن الكمّية التي تُسلّمها الشركة الأجنبية المُنتجة لـ"الريجي" ضئيلة جدّاً، فالشركة تخشى من تهريبها إلى سوريا وخرق "قانون قيصر"، لذا يتجاوز سعر العلبة الواحدة اليوم الـ 60 ألف ليرة، إن وُجِدت، وهي معرّضة للارتفاع تبعاً للعرض والطلب.
كان من الطبيعي أن تساهم أزمة الدولار في هذا الارتفاع لسعر السجائر نظراً إلى المواد المستوردة التي تدخل في صناعتها وتشكّل النسبة الأكبر ضمن عملية الإنتاج، وهذه طبعاً تُدفع بـ«الفريش» دولار. ما قبل أزمة الدولار، كان قد انسحب تأثير الحرب في سوريا، ولاحقاً «قانون قيصر»، على سعر السجائر التي تنتجها «الريجي» وتستوردها. وبعد تراجع الإنتاج والاستيراد السوري للسجائر، نشط التهريب إلى سوريا ذهاباً، بخروج كمّيات كبيرة من صناديق السجائر والتنباك المصنعة في لبنان. وكان لأزمة الدولار «حسنة» في تقليص حجم «سوق التهريب» (السجائر المهرّبة عبر سوريا إلى لبنان إياباً).
كل ذلك دفع إدارة «الريجي»، خلال العامين الفائتين، إلى مضاعفة حجم إنتاجها واستيرادها بما يفوق حجم السوق المحلية لتغطية النقص الذي يخلّفه حجم صناديق السجائر المهربة. وبعدما كان إنتاج «الريجي» واستيرادها يُغطي نحو 80 في المئة من سوق الاستهلاك المحلية (الـ 20 في المئة المتبقية كانت تغطيها سجائر التهريب)، ضاعفت الإدارة حجم إنتاجها من 80 ألف صندوق سجائر شهرياً إلى ما يتجاوز الـ 120 ألفاً ولا تزال السوق المحلية تعاني نقصاً في بعض الأصناف وغلائها.
تطرح «الريجي» حصة أسبوعية متساوية على جميع حاملي رخص البيع (رئاسات البيع) البالغ عددها نحو 780 رخصة، وذلك بعد أن تحدّد أسعارها، في بلد لا يتحمّل أكثر من 200 رخصة، وفق ما يقول رئيس مصلحة البيع في «الريجي» حسين سبيتي، لـ«الأخبار»، لافتاً إلى أن «العدد يمكن أن يتضاعف إلى أكثر من 3 آلاف رخصة في حال سماح وزارة المال، نظراً إلى مطالبة المواطنين الهائلة بهذه الرخص للعمل في تجارة سريعة الربح نسبياً وتسمح لبعض أصحاب الودائع بإخراج أموالهم العالقة في المصارف من خلال دفع ثلث سعر الحصة بشيك مصرفي».
إذا ما جمعنا الثلاثة يكون المجموع لدينا 191,000 ليرة + 491,000 ليرة يضاف إليها 126×23000 (سعر صرف الدولار حالياً) لنصل إلى مجموع إجمالي 3,605,000 ليرة لكل صندوق «سيدرز» يحتوي على 50 كروزاً بسعر إجمالي للكروز الواحد يبلغ ما يقارب الـ 72,100 ليرة. تسمح «الريجي» لحاملي الرخص بالاستفادة من هامش ربح لا يتعدّى الـ 15 في المئة على المنتج. إذاً سعر الكروز رسمياً يجب أن يكون 83,000 ليرة لبنانية للمستهلك تقريباً، في حين يتجاوز سعره في سوق الجملة الـ 105 آلاف ليرة لكل كروز يحتوي على 10 علب سجائر، بينما يبلغ سعر العلبة الواحدة 12,000 ليرة.
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