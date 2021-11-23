قائد الجيش استقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط المارشال Martin SAMPSON يرافقه الملحق العسكري المقدم Lee Richard SAUNDERS، وتمّ البحث في سبل التعاون بين جيشي البلدين.