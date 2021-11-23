لبنان

عون تابع معالجة المواضيع التي كانت محور بحث بينه وبري وميقاتي

Lebanon 24
23-11-2021 | 06:40
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أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون تابع معالجة المواضيع التي كانت محور بحث بينه ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال اللقاء بينهم أمس في قصر بعبدا.
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