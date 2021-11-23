الحلبي: لاعلاء المواطنة ومفهوم الدولة والمؤسسات ومحاربة المذهبية والطائفية والإنغلاق

أقيم اليوم حفل تسليم وتسلم بين قائد كشاف التربية الوطنية السابق حسين فرحات والقائد الجديد نديم المعلوف، برعاية وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي وحضوره، في الوحدة الرياضية والكشفية في بئر حسن. كما حضر المدير العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي الدكتور فادي يرق، راعي ابرشية زحلة وبعلبك للروم الارثوذكس متروبوليت انطونيوس الصوري، رئيس وحدة الانشطة الرياضية والكشفية الدكتور مازن قبيسي، اضافة الى رؤساء الوحدات والمصالح والادارات العامة ورؤساء المناطق التربوية والجمعيات الكشفية والاهلية والفاعليات التربوية والقادة الكشفيين.ثم كلمة الدكتور يرق قال فيها: "قدر التربويين أن تخسرهم المؤسسات وهم في عز العطاء. هذه حتمية نهاية الخدمة وبلوغ سن التقاعد والتناوب على المسؤولية. لكنها على الصعيد الإنساني علاقة ننسجها بصورة يومية، ونتعاون على مواجهة الظروف القاسية بالصبر والحكمة والتضحيات. هكذا هي مسيرة القائد الأستاذ حسين فرحات في قيادة كشاف التربية الوطنية، الذي يغادر موقعه فخورا بما حقق من حرص على ترسيخ المبادىء الكشفية، وسهر على تعميم مبدأ الخير العام، وسعى لتعويض الأنشطة في زمن الوباء بما يعزز المواطنة والإنتماء وخدمة المجتمع".اضاف: "البيرق يتسلمه اليوم القائد الأستاذ نديم معلوف، الذي نتمنى له ظروفا أفضل ليحقق الأهداف الكشفية والوطنية الذي نذر نفسه لترسيخها في نفوس الناشئة وفي سلوكياتهم".وتابع: "إن وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية برئاسة الدكتور مازن قبيسي ، مدعوة اليوم اكثر من اي وقت مضى، لتوسيع إطار الأنشطة الرياضية والكشفية والموسيقية والبيئية، بعدما أسهمت جائحة كورونا في انتشار حالات الإكتئاب، والأزمات النفسية إضافة إلى المشاكل الإجتماعية والصحية والإقتصادية. إن المتعلمين من الفئات العمرية كافة في حاجة إلى الروح الكشفية التي تعزز التراتبية واحترام القانون والنظام وحماية البيئة والحيوان، وبالتالي اللجوء إلى الطبيعة لتحقيق التوازن النفسي والإجتماعي".وتمنى يرق للقائد الجديد "التوفيق في مهامه، وأشد على يديه وعلى يدي رئيس الوحدة الدكتور قبيسي، للمضي قدما في نشر الأفواج الكشفية والفرق الرياضية والموسيقية في المدارس، لبناء جيل متعاون ومتضامن، ولتعزيز التنشئة الوطنية عبر المبادىء الكشفية النبيلة، وشكرا لمعالي وزير التربية على الرعاية والمتابعة والسهر على ترسيخ مبادىء المواطنية الصحيحة، وسوف نستغل هذا الحرص لنرتفع بالتربية الوطنية إلى المراتب التي نتطلع إليها لأجيالنا".الحلبيوفي الختام القى الوزير الحلبي كلمة جاء فيها: "أحبائي أفراد كشافة التربية الوطنية، الكشفية مدرسة للحياة بكل رموزها وطقوسها ومعانيها ونشاطاتها. هي العمل الكامل من دون نقصان، وهي التراتبية والسعي لإستحقاق الترقية، وهي تعاظم المسؤولية كلما ارتفعنا في سلم القيادة، وهي إعداد وتأهيل من يحل محلنا كلما تقدمنا في العمر والمسؤولية. بإختصار إنها التطبيق العملي المبسط لمفهوم الانعتاق من الأنانيات، والانخراط في خدمة المجتمع والتضحية من أجل إنجاز عمل الخير اليومي".ودعا الوزير الحلبي القائد الجديد معلوف إلى "الإستعداد لبذل الكثير من التضحيات، للحفاظ على الروح الكشفية، والسهر على نشر الحركة وتأسيس الأفواج في المدارس الرسمية، لأن ذلك يشكل حاجة نفسية واجتماعية وتربوية ووطنية، في ظل الظروف التي نعيشها والضيق الذي يكتم الأنفاس، والحاجة إلى الطبيعة والعناية بالمجتمع. إنها مهام كشفية يومية، لكنها باتت حاجة ملحة لكل شاب وفتاة وأسرة".وختم: "أيها الأبناء والبنات الأحباء، لبنان يحتاج إليكم. اعملوا على اعلاء المواطنة بدل الإنتماء الطائفي، وإعلاء مفهوم الدولة والمؤسسات. حاربوا المذهبية والطائفية والإنغلاق. إجعلوا شعاركم الإنفتاح والحوار والأخلاق. حافظوا على طبيعة لبنان التي حباها الله قطعة فريدة ننعم بخيراتها ولا تتركوا الأنانيات تغلب على عملكم ولا الفردية تسود على نشاطكم، بل إعملوا كفريق واحد فلبنان لا يحيا إلا بالتضحية والتفاني ولا يدوم إلا بالمحبة والإحترام ولا يبقى إلا بالسعي الدائم لطلب العلم والمعرفة لكي يبقى لنا وطن نحيا فيه ودولة نتفيأ بها. مبروك للقائد الجديد، ولنكن دوما مستعدين للخدمة، فالوطن يحتاجنا. عشتم، عاشت الحركة الكشفية، وعاش لبنان".وتم بعدها تقديم الدروع التقديرية للقادة الكشفيين.