لبنان

في هذه البلدة... سرقة أكثر من 35 منزلا

Lebanon 24
23-11-2021 | 06:55
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شهدت منطقة المنشرة في اعالي جرود الضنية سلسلة سرقات في الآونة الأخيرة، اذ أقدم مجهولون على سرقة محتويات حوالي 35 منزلا، مستغلين غياب مالكي هذه المنازل الذين يغادرون بلدتهم مع حلول فصل الشتاء . 

 وتعمل القوى الامنية على تتبع الفاعلين تمهيدا لتوقيفهم.
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سرقة

الضنية

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