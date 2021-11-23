في هذه البلدة... سرقة أكثر من 35 منزلا

شهدت منطقة المنشرة في اعالي جرود الضنية سلسلة سرقات في الآونة الأخيرة، اذ أقدم مجهولون على سرقة محتويات حوالي 35 منزلا، مستغلين غياب مالكي هذه المنازل الذين يغادرون بلدتهم مع حلول فصل الشتاء .وتعمل القوى الامنية على تتبع الفاعلين تمهيدا لتوقيفهم.