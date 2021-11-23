ميقاتي ترأس سلسلة لقاءات في السراي الحكومي



بعد اللقاء اعلن الوزير حميه: بحثنا موضوع المطار في شكل عام ونحن نقيّم اوضاعه ونحاول وضع خطة إستباقية من اجل عدم حصول مشكلات ورسم خطة طريق ملائمة لتحقيق هذا الهدف. رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعا خصص للبحث في أوضاع مطار رفيق الحريري الدولي ظهر اليوم في السراي الحكومي، شارك فيه وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ،وزير المال يوسف خليل، النائب غازي يوسف، رئيس مجلس الانماء والإعمار نبيل الجسر، ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ومدير عام الطيران المدني فادي الحسن.بعد اللقاء اعلن الوزير حميه: بحثنا موضوع المطار في شكل عام ونحن نقيّم اوضاعه ونحاول وضع خطة إستباقية من اجل عدم حصول مشكلات ورسم خطة طريق ملائمة لتحقيق هذا الهدف.

قطاع الكهرباء

ورأس رئيس مجلس الوزراء إجتماعا خصص لبحث شؤون قطاع الكهرباء في لبنان، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المال يوسف خليل ،وزير الطاقة وليد فياض، النائب نقولا نحاس، المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك،.

اثر اللقاء أعلن الوزير فياض:"عقدنا اجتماعا مع دولة الرئيس وجرى البحث في عدد من ملفات قطاع الكهرباء ومنها: استجرار الطاقة والغاز، التجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة او جزء منها، وضرورة مؤازرة كل هذه الأعمال من قبل وزارة المال والبنك المركزي بالنسبة للمواضيع التي تتعلق بالمالية ، سواء لجهة التحويل من الليرة الى الدولار، أو طريقة الدفع للمشغلين ولموزعي الخدمات ولمشغلي المحطات. كما تطرقنا الى موضوع مؤازرة كافة المعنيين في ما يتعلق بنزع التعديات وملاحقة الجهات التي تمتنع عن الدفع، اضافة الى مؤازرتنا من قبل القضاء.

أضاف:" إتفقنا على تشكيل لجنة تضمني ووزير المال ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان لبحث المواضيع المالية وتحديدها ومن بينها: ألية الدفع من مؤسسة الكهرباء لمستحقات الجهات المعنية ومن ضمنها قرض البنك الدولي بالدولار، ومشغلي الخدمات والمحطات ، واولويات الدفع، وسيكون دور هذه اللجنة البحث في موضوع زيادة التعرفة، وتأمين الدولار وطريقة احتسابه، وتحديد الميزانية التي تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان للايفاء بالالتزاماتها مستقبلا. لقد اتفقنا على ضرورة اجراء حسابات تدقيقية لكهرباء لبنان بالنسبة للسنوات ٢٠٢٠- ٢٠٢١- ٢٠٢٢. كذلك اتفقنا على ضرورة مساعدة البنك الدولي في إعادة صياغة وتمديد العقود لمشغلي الخدمات وتقييم أدائهم. أما تجديد عقد العمال المياومين فهو بحاجة الى قرار من مجلس وزراء.

وأعلن ان زيادة التعرفة ستدرس بطريقة توفر الكلفة على مستهلكي الكهرباء، فبدلا من الاستعانة بالمولدات الخاصة، سيتكل المواطن في الجزء الأكبر من إستهلاك الطلقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل.

لقاءات أخرى

وإستقبل الرئيس ميقاتي سكرتير الشؤون العسكرية البريطاني للشرق الأوسط سان سميسون في حضور السفير البريطاني إيان كولارد والملحق العسكري البريطاني المقدم لي ساندرس وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الذي قال: بحثنا في أوضاع البنى التحتية في مدينة بيروت، واستنباط طرق عمل لمواجهة الأزمة وانارة الشوارع وإصلاح الأعطال والوقوف الى جانب البلدية في هذه الأيام الصعبة،وإتفقنا على وضع آلية بالتعاون مع البنك الدولي من اجل متابعة هذه المواضيع.