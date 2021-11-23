لبنان

وزير العدل قدّم التهنئة لنقيب المحامين الجديد

Lebanon 24
23-11-2021 | 07:46
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زار وزير العدل القاضي هنري الخوري نقابة المحامين في بيروت ظهر اليوم حيث قدّم التهنئة لنقيب المحامين الجديد ناضر كسبار وأعضاء مجلس النقابة بعد فوزهم في الإنتخابات النقابية التي جرت يوم الأحد الفائت.
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وزير العدل

قدّم التهنئة لنقيب المحامين الجديد

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