مولوي عرض الاوضاع مع سفير الأرجنتين

عرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه ظهر اليوم، مع سفير الأرجنتين مويسيو آليس، للعلاقات بين البلدين من جوانبها كافة، وللاوضاع العامة في لبنان.