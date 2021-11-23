لبنان

مولوي عرض الاوضاع مع سفير الأرجنتين

Lebanon 24
23-11-2021 | 08:11
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عرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه ظهر اليوم، مع سفير الأرجنتين مويسيو آليس، للعلاقات بين البلدين من جوانبها كافة، وللاوضاع العامة في لبنان.
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ارجنتين

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