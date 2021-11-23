لبنان

الراعي استقبل مستشار رئيس الاتحاد العربي للتطوع في البحرين

Lebanon 24
23-11-2021 | 08:25
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 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، مستشار رئيس الاتحاد العربي للتطوع في مملكة البحرين شربل قبلان ،ترافقه امال المصري . 

ونقل الوفد " تحيات وتقدير رئيس الاتحاد العربي حسن بو هزاع للمواقف الوطنية والانسانية للراعي "، كما عرضوا برنامج عمل الاتحاد في لبنان لعام 2022 وابرز النشاطات والمبادرات التي ينفذها الاتحاد في الدول العربية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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