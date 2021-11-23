مصلحة الليطاني: عودة مياه الري على الشبكة الرئيسية التي تغذي القسم الشمالي - الشرقي لمشروع ري صيدا

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ، عن إعادة مياه الري على الشبكة الرئيسية التي تغذي القسم الشمالي - الشرقي لمشروع ري صيدا - جزين في لبعا، اليوم بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٢١ ظهرا"، وذلك بعد إنجاز صيانة العطلين الحاصلين على الشبكة الرئيسية في بلدة كفرفالوس، قبل كاسر الضغط رقم ٨ بمسافة ٤٠ مترا" و ٩٠ مترا" من الكاسر المذكور، و بالتالي معاودة التغذية على كافة المشروع.