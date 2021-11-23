نقابة المحررين: اقفال باب الترشيح لانتخابات مجلس النقابة وعدد المرشحين 28

صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:

اقفل عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء 23/11/2021 باب الترشيح لانتخابات مجلس نقابة المحررين التي ستجري في 1/12/2021. وبلغ عدد المرشحين 28 مرشحا، وهم بحسب ورود ترشيحاتهم الزملاء: محمد نافذ قواص، داود رضا رمال، حبيب نبيه الشلوق، جورج طانيوس البكاسيني، وليد نديم عبود، واصف سليم عواضة، هنادي سليمان عاطف السمرة، غسان احمد سعدي ريفي، يمنى الياس الشكر، صلاح وسيم تقي الدين، مارك جهاد بخعازي، قاسم علي متيرك، سكارلت شديد الحداد، خليل يوسف فليحان، صفاء قره محمد، نهاد كاورك طوباليان، ريما هاني خداج، مارلين انطوان خليفة، انطوني فريد العبد، محمد حسن الضيقه، اليسار حسن قبيسي، مي عبود ابي عقل، يوسف مارون القصيفي، علي ابراهيم يوسف، يقظان حسين التقي، ريميال جميل نعمه، جورج توم شاهين، جان دارك جرجس ابي ياغي.