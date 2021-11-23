لبنان

نقابة المحامين في بيروت تشطب عليق عن جداولها (صورة)

Lebanon 24
23-11-2021 | 08:50
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أفاد مندوب "لبنان 24" انه تم شطب المحامي رامي عليق عن جدول نقابة المحامين في بيروت.
 
 
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