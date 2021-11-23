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لبنان
الادارة والعدل تجتمع وهذه ابرز المقررات
Lebanon 24
23-11-2021
|
09:15
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عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص للجلسة النائب ابراهيم عازار والنواب جورج عقيص، علي خريس، سمير الجسر، بلال عبدالله، بهية الحريري، نزيه نجم وعدنان طرابلسي وممثل وزارة الصحة العامة انطوان رومانوس وتابعت درس جدول اعمالها.
اعفاء بعض رخص البناء من الرسوم
وبدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح قانون اعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم نموذجية، بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة وعلى القانون الحالي والاستماع الى شرح من موقع الاقتراح النائبة بهية الحريري، والاطلاع على تقرير لجنة الاشغال العامة والنقل وعلى تقرير لجنة المال والموازنة، وبعد التداول والمناقشة بين اعضاء اللجنة، تقرر تأجيل البت بالاقتراح المذكور ودعوة الجهات المعنية به والاستماع اليها قبل البت به نهائيا.
انشاء نقابة للاختصاصيين في علم التغذية
وانتقلت اللجنة الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8639 تاريخ 2012/8/8 الرامي إلى إنشاء نقابة للاختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان. فاطلعت على الاسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة الصحة النيابية، من ناحية أخرى استمعت الى رأي ممثل وزارة الصحة الذي ابدى موافقته على المشروع واعتبر ان اقراره اصبح ضروريا لضبط ممارسة مهنة التغذية وتنظيم الوجبات الغذائية في لبنان. وانهت اللجنة درس مواد الفصلين الأول والثاني من المشروع واقرتهما بعد أن أدخلت تعديلات على بعضها.
ونظرا لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من درس بقية جدول أعمالها فقررت رفع الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة الثلاثاء المقبل.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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