لبنان

بري استقبل سفير روسيا الذي سلمه رسالة تهنئة بالإستقلال

Lebanon 24
23-11-2021 | 09:19
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف الذي سلمه رسالة تهنئة بمناسبة الإستقلال من رئيسة مجلس الإتحاد للجمعية الفيدرالية الروسية السيدة فالنتينا ماتفيينكو جاء فيها: يسرني أن أقدم لكم باسم مجلس الإتحاد للجمعية الفيدرالية الروسية وبإسمي شخصياً التهاني بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اللبنانية، أن لبنان شريك تاريخي قديم لروسيا في منطقة الشرق الاوسط ومجلس الإتحاد الجمعية الفيدرالية الروسية مستعد لتعميق الإتصالات البرلمانية المشتركة وتطويرها بشكل تدريجي ونحن مطمئنون أن جهودنا المتبادلة ستعطي دفعة جديدة للحوار بين مشرعي دولتينا متمنية بإخلاص لدولتكم وزملائكم التوفيق في مهامكم المسؤولة وللشعب اللبناني الرفاهية والازدهار .  

بدوره نوه بري بالتعاون بين لبنان وروسيا الإتحادية خاصة في المجال التشريعي .الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في والعلاقات الثنائية بين البلدين .  

كذلك، استقبل بري القائم بالأعمال اللبناني لدى الكويت هادي هاشم.  

كما عرض بري الأوضاع العامة لاسيما الامنية منها والمستجدات السياسية خلال لقائه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي الذي غادر دون الادلاء بتصريح .  

وبعد الظهر استقبل بري  الرئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي.  
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