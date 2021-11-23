أبي المنى التقى شخصيات روحية وعسكرية واجتماعية افرام: لبنان قابل للحياة شرط الصراحة والثقة

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - بيروت، النائب المستقيل نعمة افرام، يرافقه المسؤول في "الشبيبة المسيحية" جميل كساب، بحضور القاضي الشيخ غاندي مكارم وعضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق والشيخ زين الدين غنام.وقال افرام بعد اللقاء: "انها زيارة مباركة لتهنئة سماحة الشيخ الذي نرى في انتخابه لحظة أمل للبنان الذي نحبه كما هو يحبه بذات الرؤية والطريقة، فنفتخر به لأجل الاجيال والمستقبل. ومهما كانت الايام صعبة لكننا نرى في كل مرة اشخاصا يعطوننا أملا بأن لبنان بخير ومبني على صخر يمكنه من الاستمرار لاجتياز الصعوبات".أضاف: "الجلسة مع سماحته أكدت ان لبنان قابل للحياة، شرط الصراحة والثقة لكل من يريد الخير ويدرك بأن المصير واحد، ومن هنا نتطلع الى لبنان بهدف أساسي وهو الحفاظ على ابنائه. ورؤيتنا التي عرضناها مع سماحة شيخ العقل ترمي الى مشروع وطن للانسان الذي يتطلع الى لبنان جديد لحظة الخروج من مشكلته الراهنة".كذلك استقبل ابي المنى مدير مكتب السيد علي السيستاني في لبنان حامد الخفاف، يرافقه وفد ديني من المكتب، وجرى تقديم التهنئة ومناقشة قضايا روحية وثقافية عامة.كما استقبل قائد اللواء الحادي عشر في الجيش اللبناني العقيد حسان عودة.والتقى رجل الاعمال نبيل درغام، بحضور امين سر المجلس المذهبي نزار البراضعي.كذلك التقى الطالب الجامعي كريم ابو حمدان ووالدته ريما مرهج ابو حمدان.وكان شيخ العقل استقبل في بلدته شانيه، وفدا من بلدة مشتى حسن في عكار، ووفدا من الجنوب.وعقد اجتماعات عمل لمناقشة الاوضاع الداخلية في مشيخة العقل والمجلس المذهبي مع مدير مشيخة العقل ريان حسن، ومع المدير العام للمجلس المذهبي مازن فياض، ورئيس المصلحة التربوية والدينية في المجلس الشيخ فاضل سليم. وايضا مع رئيس اللجنة المالية في ادارة المجلس الدكتور عماد الغصيني.وترأس الشيخ ابي المنى اجتماع مجلس ادارة المجلس المذهبي، وتمت مناقشة قضايا متصلة بعمل المجلس على المستويين الداخلي والعام وبتطوير عمله.