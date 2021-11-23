لبنان

جثة امرأة في حي السلم... وهذه جنسيتها!

Lebanon 24
23-11-2021 | 10:35
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نقل عناصر من الدفاع المدني جثة امرأة من  التابعية الأثيوبية من حي السلم الى مستشفى الحريري الحكومي، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة، واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.
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جثة

حي السلم

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