جثة امرأة في حي السلم... وهذه جنسيتها!

نقل عناصر من الدفاع المدني جثة امرأة من التابعية الأثيوبية من حي السلم الى مستشفى الحريري الحكومي، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة، واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.