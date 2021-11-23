بالارقام... هذا ما سجّله لبنان اليوم من إصابات ووفيات بـ"كورونا" (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 482 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 660442.

كذلك، سُجلت 11 حالة وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8666.