في الضنية... جريحة في حادث سير

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض سيارة رباعية الدفع لحادثة انحراف على جانب طريق عام بلدة بطرماز في الضنية، ما أدى الى اصابة امرأة في رأسها، وعمل جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافها ونقلها الى مستشفى سير الضنية الحكومي، ليتم نقلها لاحقا الى مستشفى طرابلس الحكومي.