لبنان

ما حقيقة تعرض نائب سابق لوعكة صحيّة في منزل وئام وهاب؟

Lebanon 24
23-11-2021 | 10:47
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نفى مكتب النائب السابق إيلي عون في بيان، "نفيا قاطعا ما ذكره بعض وسائل الإعلام عن تعرضه لحادث صحي في منزل الوزير السابق وئام وهاب"، مؤكدا أن "هذا الخبر عار من الصحة جملةً وتفصيلا". 
 
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إيلي عون

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