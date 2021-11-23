لبنان

بعد محاولة منع دفن جنازة أحد أبناء ببنين...البلدية: لوضع حد لتجاوزات بعض الأفراد الخارجين عن أعرافنا

Lebanon 24
23-11-2021 | 11:14
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صدر عن بلدية ببنين_العبدة البيان الآتي:


"(ببنين لن تقبل بأعراف فاسدة)
على إثر ما حدث اليوم من محاولة منع دفن جنازة أحد أبناء عائلة برغل الكرام في مقبرة البلدة وما نتج عنه من ظهور مسلح وإطلاق نار كثيف في المقبرة وخارجها نتج عنه عدة إصابات. 
عقد وبدعوة من رئيس بلدية ببنين العبدة د. كفاح الكسار اجتماع ضم عددًا من مشايخ البلدة ومخاتيرها وفعالياتها وصدر عنهم البيان التالي:
١- إن بلدة ببنين وطوال تاريخها لم تشهد مثل هذا الحدث 
٢- يؤكد المجتمعون على متانة العلاقات بين كافة عائلات البلدة وإن على الجميع المحافظة على استمرارها 
٣- يناشد المجتمعون: الكرام من أبناء العائلات المعنية وضع حد لتجاوزات بعض الأفراد الخارجين عن أعرافنا وعاداتنا 
٤-أكد المجتمعون على أهمية قيام الأجهزة الأمنية بدورها وأن لا تترك أمن الناس فريسة للخارجين عن القانون وخاصة أنهم لا يرون بديلاً عن الأجهزة الأمنية ولا يرغبون ببديل عنها.
ببنين بلدة لبنانية عريقة برجالاتها ومؤسساتها من نواب وقضاة ومفكرين في كل المجالات وعامرة بالمدارس الرسمية والخاصة والمساجد والكنائس والمراكز الطبية والجمعيات الإنسانية  الفاعلة.
ببنين الحاضنة للمؤسسات الأمنية والتي قدمت خيرة أبنائها على مذبح الشهادة فداء للوطن وأمن المواطن. 
ببنين تناشد قائد الجيش شخصيًّا أن يعمل على حماية أمنها والدفاع عن سمعتها وكرامة أبنائها". 
 
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