زيارات تهنئة للقوال بمناسبة انتخابها أول نقيبة للمحامين في الشمال

كما زار وفد من مجلس نقابة المهندسين في طرابلس والشمال، ظهر اليوم، نقابة محامي طرابلس، لتهنئة النقيبة ماري تيريز القوال وكل أعضاء المجلس الجديد بانتخابهم. وضم الوفد: النقيب بهاء حرب وأعضاء من المجلس.



وتمنى حرب ل"النقيبة القوال وزملائها في مجلس النقابة النجاح والتوفيق في المهمات الملقاة على عاتقهم"، مشيدًا ب"حجم انتصار النقيبة ماري تيريز في الانتخابات، خصوصًا أنها أول امرأة تتولى هذا المنصب".

وأمل "أن يقوم بين نقابتي المحامين والمهندسين عهد تعاون بناء لمصلحة لبنان عمومًا والشمال خصوصًا".

كما زار عضو "كتلة المستقبل" النائب هادي حبيش نقابة المحامين في طرابلس، وقدم التهاني للقوال وجميع الأعضاء وقال: "قناعتنا بالنقيبة وبالجميع كبيرة وراسخة، ونتمنى ان تستطيع ادارة شؤون النقابة بشكل جيد. ولانها اول نقيبة تكون على رأس النقابة، سيكون ذلك تجربة وممتازة للجميع، وسيذكر التاريخ انها اول امرأة استطاعت ان تقود هذه التجربة، وسنكون الى جانبها على المستويات كافة.





ومن المهنئين النواب: طوني فرنجية ، سامي فتفت، عثمان علم الدين، وليد البعريني، علي درويش، الوزير السابق سمير الجسر والنواب السابقون: احمد فتفت، قاسم عبد العزيز، جمال إسماعيل، قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار وعدد من القضاة، نقيب أطباء الاسنان في طرابلس لبنان الدكتور ناظم حفار، منسق "تيار المستقبل" في بيروت المحامي عمر الكوش، منسق "تيار المستقبل" في طرابلس بسام زيادة، عضو الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي العلوي الشيخ حسن حامد، عضو المجلس الإسلامي الشرعي السابق علي طليس، عضو المكتب السياسي ل"تيار المستقبل" في عكار المحاي خالد طه، مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون عكار المحامي خالد الزعبي، ورجال دين و ضباط وأمنيين وفاعليات نقابية وسياسية وتربوية وبلدية واختيارية وإعلامية وشعبية وحشد من المحامين .

زار رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، دار نقابة المحامين في طرابلس لتهنئة النقيبة الفائزة بالانتخابات ماري تيريز القوال ومجلس النقابة في قصر عدل طرابلس.وبعد اللقاء، قال يمق :"جئنا إلى دار نقابة المحامين لتقديم التهنئة إلى نقيبتنا ماري تيريز القوال، فوزها يدل على محبة متبادلة بين أهل طرابلس وأهل زغرتا وكل الشمال، لاسيما وأنها أول نقيبة" امراة" في تاريخ نقابة المحامين شمالًا".أضاف :"نهنئ أنفسنا وشعبنا ونأمل أن تصل طرابلس والشمال إلى حقوقها المنقوصة، همنا مع كل نقابات المهن الحرة هم واحد، البلدية والمحامين والأطباء والمهندسين وأهل طرابلس والشمال همهم واحد ويجمعهم الحرمان والإهمال من قبل الحكومات المتعاقبة، ونأمل أن تكون النقيبة القوال لسان حق يدافع عن حقوق طرابلس وكل الشمال".من جهتها، شكرت القوال الدكتور يمق على زيارته، وأكدت عزمها وإصرارها على" الوقوف إلى جانب أهلها والدفاع عن حقوقهم".