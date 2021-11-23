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لبنان
الرئيس ميقاتي استقبل اياد علاوي ...بماذا تم البحث؟
Lebanon 24
23-11-2021
|
11:54
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استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي مساء اليوم في دارته، وعرض معه العلاقات الثنائية بين لبنان والعراق، والتحديات التي يواجهها البلدان.
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نجيب ميقاتي
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