الرئيس ميقاتي استقبل اياد علاوي ...بماذا تم البحث؟

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي مساء اليوم في دارته، وعرض معه العلاقات الثنائية بين لبنان والعراق، والتحديات التي يواجهها البلدان.