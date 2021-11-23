لبنان

لجنة مياومي مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت تعليق الاعتصام: ريثما تنجلي الأمور وتوضع على سكة الحل النهائي

Lebanon 24
23-11-2021 | 12:51
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 أعلنت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في "مؤسسة كهرباء لبنان" ببيان، أنه "بعد الإعتصام المركزي الذي نفذه المياومون في المبنى المركزي، بمشاركة رئيس الإتحاد العمالي العام للمطالبة بالحقوق العمالية المستحقة، وعقد في نهايته اجتماع ضم وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض والمدير العام ووفدا من لجنة العمال المياومين، وبمساع من رئيس الإتحاد العمالي حيث وعد العمال بالعمل الجاد لحلول منصفة من شأنها أن تؤمن لهم ظروفا معيشية مقبولة في المدى المنظور، وبعد التشاور بين أعضاء اللجنة، تقرر تعليق الإعتصام ريثما تنجلي الأمور وتوضع على سكة الحل النهائي، بالإضافة إلى الحرص على تسيير المرفق العام خدمة للوطن والمواطن على حد سواء".
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