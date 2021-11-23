لبنان

نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي نعت الخوري: ترك بصماته في عمله النقابي

Lebanon 24
23-11-2021 | 13:33
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نعت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان أمين صندوق النقابة "المأسوف عليه طانيوس مسعود اسكندر الخوري الذي خطفه الموت باكرًا نتيجة حادث مؤسف".
وقال رئيس مجلس النقابة مارك عون: "لقد ترك الزميل الخوري بصماته في عمله النقابي. وكل من عرفه أحبّه وقدّر اندفاعه واخلاصه المهني والانساني.
رحل طانيوس في وقت نحتاج الى تضافر كل المخلصين للنهوض بقطاع الخليوي ولتحصين حقوق الزملاء ومكتسباتهم. سنفتقده وسنفتقد ديناميته وتفانيه."
كل التعازي الى عائلتيه الصغيرة والكبيرة. خسارته لا تعوّض".
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