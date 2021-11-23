لبنان

انتحلت صفة محام ونصبت على المواطنين بهذا الشكل (صورة)

Lebanon 24
23-11-2021 | 13:45
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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي: "بعد ورود معلومات إلى المديرية العامة لأمن الدولة عن قيام السورية (نور ز.) بعمليات نصب واحتيال عبر انتحال صفة محام بعدة أسماء (الأستاذة جيسيكا أو أندره)، وإيهام ضحاياها بتأمين تأشيرات سفر إلى عدة دول أوروبية وأميركية وإلى أستراليا لقاء تحويل أموال لها، تم استحضارها والتحقيق معها بناء على إشارة القضاء، وقد اعترفت بما نسب اليها.
 
لذلك، تعمم المديرية العامة لأمن الدولة صورتها، وتطلب إلى من وقع ضحية أعمالها الاحتيالية، التوجه إلى مديرية البقاع الإقليمية - مكتب راشيا، لاتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحقها".
 
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