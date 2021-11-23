بهية الحريري استقبلت فتفت

استقبلت رئيسة "كتلة المستقبل" النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون، عضو الكتلة النائب سامي فتفت، في حضور عضو المكتب السياسي في "التيار" الدكتور ناصر حمود ومنسق عام "المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو، وتم التداول بالأوضاع العامة وشؤون تتعلق ب"تيار المستقبل".