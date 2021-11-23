لبنان

في طرابلس... احتجاجات لأهالي المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في تركيا

Lebanon 24
23-11-2021 | 14:28
A-
A+
Doc-P-889510-637733021432493859.jpg
Doc-P-889510-637733021432493859.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ أهالي المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في تركيا منذ 25 يومًا، اعتصاما أمام دارة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في طرابلس، احتجاجًا على "إهمال المعنيين في الدولة في قضية أبنائهم المحتجزين وعدم مفاوضة الدولة التركية لإعادتهم إلى منازلهم ووطنهم"، وحذروا من اتخاذ اجراءات تصعيدية في حال لم يتم التجاوب مع مطلبهم.
كما نفذوا وقفة احتجاجية أمام دارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للغاية نفسها، ومن ثم توجهوا إلى الأوتستراد الرئيسي الذي يربط مدينة الميناء بطرابلس فبيروت، وعمدوا إلى قطعه وإشعال الإطارات المطاطية، وسط حضور لعناصر الجيش.
إشارة إلى أن هؤلاء اللبنانيين كانوا قد احتجزوا في تركيا منذ 25 يومًا أثناء محاولتهم الدخول إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:19 | 2021-11-23
17:16 | 2021-11-23
17:05 | 2021-11-23
17:00 | 2021-11-23
16:49 | 2021-11-23
16:20 | 2021-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website