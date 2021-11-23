لبنان

العثور على شاب لبناني مقتولًا في برلين

Lebanon 24
23-11-2021 | 15:09
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عثر على الشاب اللبناني محمود علي فاضل من بلدة المالكية الجنوبية (قضاء صور) مقتولًا داخل محل إقامته في العاصمة الألمانية برلين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
وفي التفاصيل أن الشاب عثر على جثته مصابة بطلق ناري في رأسه.
يذكر أن زوجته قد توفيت منذ نحو سنة وهو يقطن مع ابنه في المحلة.
 
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