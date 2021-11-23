المرتضى استقبل نقيب الفنانين المحترفين على رأس وفد من النقابة

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الوزارة اليوم نقيب الفنانين المحترفين في لبنان جهاد الأطرش على رأس وفد من النقابة ضم كلا من رئيس صندوق تعاضد نقابة الفنانين وعضو مجلس الإدارة الكاتب شكري فاخوري، رئيس لجنة الرقابة الفنان معين شريف، أمين سر النقابة فادي سعد وأعضاء مجلس الإدارة الأساتذة عبدو منذر، حسن حمدان وانطوان الحداد وجرى التداول في أمور نقابية وفنية،كما تم البحث في سبل تطوير العمل النقابي، والدور الذي يمكن أن تؤديه الوزارة في هذا الإطار.