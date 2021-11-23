مصلحة الليطاني تعلن إعادة ضخ المياه على الشبكة الرئيسية لمشروع صيدا-جزين

أعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" في بيان، "إعادة مياه الري على الشبكة الرئيسية التي تغذي القسم الشمالي - الشرقي لمشروع ري صيدا - جزين في لبعا، ظهر اليوم"، بعد إنجاز صيانة العطلين الحاصلين على الشبكة الرئيسية في بلدة كفرفالوس، قبل كاسر الضغط رقم 8 بمسافة 40 مترا، و90 مترا من الكاسر المذكور.