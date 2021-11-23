أصوات المغتربين للمعارضة

تُشير إحصاءات أولية أن أكثرية أصوات المغتربين ستذهب للمعارضة السياسية من مرشحي الحراك والمستقلين، وتُقاطع مرشحي أحزاب السلطة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".