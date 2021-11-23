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لبنان
ماكرون سيزور السعودية.. ولبنان في صلب محادثاته
Lebanon 24
23-11-2021
|
19:27
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ذكرت معلومات "اللواء" ان "الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور المملكة العربية السعودية وقطر، والامارات العربية المتحدة حيث تقام سلسلة احتفالات لمناسبة الذكرى الخمسين لقيام دولة الامارات، وتمتد جولة ماكرون ما بين 3 و5 كانون الاول المقبل، وسيكون لبنان في صلب محادثاته مع مسؤولي الدول الثلاث."".
المصدر:
اللواء
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