لبنان

لمن صوّت حزب الله في انتخابات المحامين؟

Lebanon 24
23-11-2021 | 22:39
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أكّدت مصادر لـ"الأخبار" أن أصوات محامي حزب الله في انتخابات نقابة المحامين، التي جرت الأحد الماضي، صبّت لمصلحة المرشح ناضر كسبار الذي فاز بمنصب النقيب. وبحسب المعلومات، فإن تجمع محامي حزب الله أبلغ كسبار مسبقاً بأنه سيصوّت له في الدورة الثانية، (نحو 150 صوتاً يضاف إليهم الحلفاء)، وكذلك فعل التيار الوطني الحر قبل انطلاق الدورة الثانية، وقبل أن ينسحب المرشح ألكسندر نجار المدعوم من حزب الكتائب وحركة أمل وتيار المستقبل، ما دفع هذه الأطراف الثلاثة إلى الاقتراع لكسبار أيضاً.
(الأخبار)
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