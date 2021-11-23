لبنان

كسر وخلع وسرقة مبلغ مالي ضخم من مبنى هذه البلدية! (صور)

Lebanon 24
23-11-2021 | 23:32
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين أقدموا على كسر وخلع مكاتب بلدية بعلول وقاموا بسرقة نحو 40 مليون ليرة وعدد من المحتويات وفروا الى جهة مجهولة.
وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالموضوع.
 
 
 
 
 
 
المصدر: لبنان 24
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بلدية بعلول

سرقة

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