كسر وخلع وسرقة مبلغ مالي ضخم من مبنى هذه البلدية! (صور)

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين أقدموا على كسر وخلع مكاتب بلدية بعلول وقاموا بسرقة نحو 40 مليون ليرة وعدد من المحتويات وفروا الى جهة مجهولة.

وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالموضوع.