لبنان

تأثير إيجابي لانتكاسة نقابة المحامين!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-11-2021 | 02:15
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يبدو ان انتكاسة نقابة المحامين قد اثرت بشكل ايجابي على واقع المجتمع المدني في بعض الدوائر حيث بدأت المراجعة الجدية للواقع والتحالفات.

ففي دائرة بعبدا مثلا حيث امكانية الخرق عالية في حال توحدت المجموعات، زاد التواصل بين عدد من الكوادر.

وقالت مصادر مطلعة ان هناك توجها لدى حزب الكتائب بعدم ترشيح حزبي في الدائرة كي لا يشكل حساسية لدى بعض الناشطين في ظل محاولات للتقريب في وجهات النظر بين الكتائب والمحامي واصف الحركة، كما ان المحامي جوزيف ونيس افتتح مكتبا انتخابيا في الحدث ليبدأ الكباش الفعلي بين "التيار الوطني الحر" و" قوى الثورة" التي تبحث عن التوحد من اجل خوض معركة متكافئة.

المصدر: لبنان 24

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