لبنان

الـBlack Friday بعد أيام، فهل يكون الاقبال كثيفا؟

Lebanon 24
24-11-2021 | 04:50
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يصادف يوم الجمعة المقبل الـ" Black Friday" أو "الجمعة السوداء"، وهو تقليد أميركي يُقام مباشرةً بعد يوم عيد الشكر، وتقوم فيه المتاجر بإجراء تخفيضات كبرى على منتجاتها قد تصل إلى حدّ الـ 90%. وفي لبنان، قلّما كانت تصل التخفيضات الى هذا الحد، لكن كان هذا اليوم يلاقي إقبالاً كبيراً من الزبائن الذين يتهافتون لشراء المنتجات بأسعار مخفضّة أكثر من العادة.

لكن بظل وجود أزمة إقتصادية طاحنة في لبنان، تسود حالة من الترقب ليوم ال" Black Friday"  هذا العام، إن كان من ناحية التخفيضات في المحلات والمتاجر أو من ناحية الزبائن الذين يعانون من ضعف في القدرة الشرائية مقابل ارتفاع الأسعار.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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