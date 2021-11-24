لبنان

مولود اليوم: الرئيس نجيب ميقاتي

Lebanon 24
24-11-2021 | 00:39
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يحتفل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم بعيد ميلاده الـ 66، فهو من مواليد 24 تشرين الثاني 1955، أي من مواليد برج القوس.

 

فماذا يتمنى الحظ اليوم لبرج القوس؟

يعرف إجمالا عن مولود برج القوس حب الانطلاق في الحياة والرغبة في معرفة كل ما هو جديد، كما يفضل جو العائلة، والتي تأخذ مساحة كبيرة في دائرة حياته، ويميل إلى قضاء أوقات ممتعة معها.

الفلك يطالب برج القوس بأن يضاعف تركيزه أثناء معالجة الأمور المهنية والمالية ويتجنب المغامرة.

أما عاطفيا فالشمس في برجه تمنحه إشراقة، وهو يعبّر جيدا عن مشاعره لمن يحب، والمطلوب منه الا يتحدث عن حياته الشخصية. عقبال المية.

 

 

لبنان

خاص

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