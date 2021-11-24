حملة مداهمات للجيش في ببنين... ماذا حصل؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن قوة من الجيش نفذت صباح اليوم حملة مداهمات طالت عدد من مطلقي النار في ببنين على اثر الاشكال الذي وقع امس.



وادى سقوط الرصاص الطائش لاصابة شخص بمحيط مسجد القدس بمخيم نهر البارد . وكان قد حصل اطلاق نار كثيف سببه اشكال بين افراد من عائلتي برغل والرفاعي بمحلة ببنين العكارية، نتج عنه جريح حسب شهود عيان من آل برغل.وادى سقوط الرصاص الطائش لاصابة شخص بمحيط مسجد القدس بمخيم نهر البارد .