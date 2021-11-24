لبنان

كلمة لنصرالله في هذا التاريخ

Lebanon 24
24-11-2021 | 01:56
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يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله عبر شاشة قناة "المنار" عند الثامنة  والنصف من ‏مساء يوم الجمعة بتاريخ  26-11-2021‏.
المصدر: لبنان 24
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