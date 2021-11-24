الأمطار عائدة.. ولكن لا تفرحوا كثيراً موجة دافئة ستضرب لبنان والحرارة إلى 29!

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المنخفض الجوي الذي يضرب اليونان واسطنبول ينحرف نحو جنوب شرق تركيا اعتباراً من ظهر اليوم الأربعاء ليعود الطقس ويتحوّل الى ماطر بخاصة في المناطق الشمالية، وبشكل متفرق، مع عواصف رعدية ساحلاً، وتنحسر حالة عدم الاستقرار هذه، قبل ظهر يوم الجمعة، بحيث تنشط رياح جنوبية شرقية دافئة نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، تتزامن مع تمدد كتلة دافئة من صحراء ليبيا ومصر ما يؤدّي الى طقس دافئ خلال الويك اند المقبل فتلامس درجات الحرارة 28-29 ساحلاً و 27 درجة بقاعاً و 25 درجة على ارتفاع 1000 متر.

طقس اليوم الاربعاء مشمس يتحول يوم الخميس الى غائم وممطر في المناطق اللبنانية الوسطى والشمالية والساحل السوري.

هذا وقد سجّل لبنان حتى اليوم هذا خسارة في المتساقطات بمعدل يتراوح بين 130 الى 200مم عن المعدل العام.

الحرارة على الساحل ليوم الأربعاء 24 درجة نهاراً و 19 ليلاً

في البقاع: 19 درجة نهاراً و 10 ليلا

على الجبال 1200 متر: 20 نهاراً و 9 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 15 نهاراً و 05 ليلا

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 20 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1018hpa

الرطوبة: بين 60 و 70%